В районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) пожар уничтожил уникальные декорации городка времен Дикого Запада, где проводились съемки многих вестернов.

В районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) пожар уничтожил уникальные декорации городка времен Дикого Запада, где проводились съемки многих вестернов. О происшествии сообщила телекомпания KTLA, ссылаясь на Национальную службу парков.Как уточняется, сгорели двухэтажные деревянные строения, возведенные на территории Ранчо Парамаунт в горах Санта-Моника. Ранчо площадью порядка тысячи гектаров компания Paramount Pictures приобрела в 1927 году специально с целью размещения там разных декораций: района Сан-Франциско, городов Додж-Сити в штате Канзас и Томбстоун (штат Аризона).Представитель парковой службы рассказал, что не располагает подробностями или фотографиями. В районе все еще идет борьба с огнем, у сотрудников парковой службы нет доступа туда.Лесной пожар, бушующий в Калифорнии, затронул владения американского рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян в городе Хидден-Хилс, но был локализован и остановлен.В настоящее время природный пожар, вспыхнувший 8 ноября в калифорнийском округе Вентура, продолжает быстро распространяться. Сейчас он охватил площадь порядка 4 тысяч гектаров. Ранее местные власти объявили об эвакуации 200 тысяч человек в округах Вентура и Лос-Анджелес, а также жителей города Малибу.В результате стихии пять человек погибли, десятки тысяч людей покинули свои дома, сотням зданий нанесен ущерб, передает ТАСС.