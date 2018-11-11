Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал тщательно расследовать дело отставного австрийского полковника, которого министерство обороны страны подозревает в шпионаже в пользу России.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал тщательно расследовать дело отставного австрийского полковника, которого министерство обороны страны подозревает в шпионаже в пользу России.В интервью изданию Oesterreich австрийский президент подчеркнул, что шпионаж неприемлем. "Этот случай необходимо тщательно расследовать", — сказал Ван дер Беллен.9 ноября власти Австрии сообщили, что ведут расследование в отношении 70-летнего полковника австрийской армии в отставке. Он подозревается в передаче информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, миграционном кризисе и высших чиновниках российской военной разведке на протяжении последних 20 лет.В настоящее время прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны, передает ТАСС. Если подозрения подтвердятся, обвиняемому военному пенсионеру может грозить до 10 лет тюрьмы.Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что российский шпионаж в Европе неприемлем. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила визит в Россию, запланированный на 2-3 декабря, и предостерегла, что отношения между двумя странами могут осложниться при подтверждении факта шпионажа.Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен отсутствием какого-либо запроса со стороны Вены для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. МИД Российской Федерации выразил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.