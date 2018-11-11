Проголосовали все пять кандидатов на пост главы ДНР.

Кандидаты на пост главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, Роман Евстифеев, Владимир Медведев, Роман Храменков и Елена Шишкина проголосовали на выборах. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, уточнив, что претенденты сделали свой выбор на избирательных участках в Донецке и Енакиево.Ранее в воскресенье свой голос отдал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.По данным ЦИК, на 10 утра явка избирателей составила 18,6 процента. Помимо лидера ДНР жители выбирают депутатов Народного Совета.