Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже. Там президенты двух стран в числе примерно 50 глав государств и правительств со всего мира участвуют в торжествах в честь юбилея Компьенского перемирия. Путин также поздоровался за руку с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже. Там президенты двух стран в числе примерно 50 глав государств и правительств со всего мира участвуют в торжествах в честь юбилея Компьенского перемирия. Это соглашение о прекращении боевых действий, подписанное 11 ноября 1918 года, положило конец Первой мировой войне.Путин прибыл к Триумфальной арке последним из мировых лидеров, Дональд Трамп с супругой прибыли за пару минут до него. Владимир Путин также поздоровался за руку с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Возможности побеседовать у президентов России и США пока не было, передает ТАСС.У Триумфальной арки, где находится могила Неизвестного солдата, выступит президент Франции Макрон и состоится военная церемония, а также театрализованное представление. Затем высокие гости проследуют в Елисейский дворец, где запланирован рабочий ланч от имени президента Франции. Там президенты и главы делегаций смогут пообщаться друг с другом в удобном им формате.Путин и другие лидеры также посетят пленарное заседание Парижского форума мира. Кроме того, в ходе нынешнего краткого рабочего визита в Париж российский президент возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, формат мероприятий не предполагает отдельных двусторонних встреч в графике Путина, однако не исключены краткие контакты "на ногах" с другими лидерами. В их числе и президент США Дональд Трамп, в разговоре с которым Путин, как ожидается, затронет вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).