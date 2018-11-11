Раненый преступниками экс-глава самарского Росимущества Айвар Кинжабаев после операции находится в реанимации. Идет поиск нападавших.

Экс-глава Росимущества Самарской области Айвар Кинжабаев, получивший в результате нападения ножевое ранение, по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба областной администрации.Ранее сообщалось, что 10 ноября четверо неизвестных проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и напали на него и его семью. С ножевым ранением бывший самарский чиновник был госпитализирован в районную больницу, где ему проведена операция. Сейчас Кинжабаев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. На помощь районным медикам прибыла бригада врачей из облбольницы им. Середавина. По поручению губернатора области Дмитрия Азарова направлена также бригада областного Центра медицины катастроф.Уточняется, что другие члены семьи Кинжабаева не пострадали. Мотивы нападавших и их личности пока не известны, идет розыск преступников.Айвар Кинжабаев с 2005-го по 2018-й годы возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области, с сентября 2018-го назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства в Москве.