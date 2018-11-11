Стали известны планы мадридского Реала по усилению состава в зимнее трансферное окно. Победители Лиги чемпионов намерены приобрести трех футболистов.

Стали известны планы мадридского "Реала" по усилению состава в зимнее трансферное окно. Победители Лиги чемпионов намерены приобрести трех футболистов."Реал" собирается купить центрального защитника, полузащитника и нападающего. Имена потенциальных новичков пока держатся в секрете. Приобретения будут согласованы с главным тренером команды. Скорее всего им будет Сантьяго Солари, исполняющий обязанности наставника после отставки Юлена Лопетеги.Однако "Реал" может и лишиться одного из ведущих игроков. Подумывает об уходе вратарь Кейлор Навас, потерявший место в основе после покупки у "Челси" бельгийца Тибо Куртуа.