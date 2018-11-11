В пятницу, 9 ноября, в Бухаресте стартовал чемпионат мира по самбо. В первый соревновательный день российские спортсмены завоевали восемь медалей, пять из которых оказались высшей пробы.

В пятницу, 9 ноября, в Бухаресте стартовал чемпионат мира по самбо. В первый соревновательный день российские спортсмены завоевали восемь медалей, пять из которых оказались высшей пробы.В составе женской команды золотые награды завоевали Мария Молчанова (весовая категория до 48 кг) и Яна Костенко (до 60 кг).У мужчин на высшую ступень пьедестала поднимались Андрей Кубарков (до 52 кг) и Давид Оганисян (до 90 кг), а Николай Нестеров завоевал золотую медаль в боевом самбо в категории до 57 кг.Кроме того, по итогам первого дня в копилке сборной России три бронзы, которые завоевали Михаил Мохнаткин (до 100 кг), Заур Азизов (до 74 кг) и Никита Клетцов (до 68 кг).