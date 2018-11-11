Российские самбисты во второй день чемпионата мира в Бухаресте принесли в копилку сборной России пять золотых медалей. Помимо медалей высшего достоинства россияне также завоевали по одной серебряной и бронзовой медали.

Российские самбисты во второй день чемпионата мира в Бухаресте принесли в копилку сборной России пять золотых медалей. Помимо медалей высшего достоинства россияне также завоевали по одной серебряной и бронзовой медали.Золото России принесли Диана Рябова в весовой категории до 52 килограмм, Станислав Скрябин (до 74 килограмм) и Альсим Черноскулов (до ста килограмм), выступающие в спортивном самбо. Еще две медали высшей пробы были завоеваны в боевом самбо – побед добились Камиль Абдулазизов (до 62 кг) и тяжеловес Валентин Молдавский (свыше 100 килограмм).Также серебряная медаль досталась Дмитрию Самойлову, выступающему в боевом самбо в весе до 82 кг. А в спортивном самбо россиянка Екатерина Оноприенко стала обладательницей бронзы в весовой категории до 64 кг.Таким образом, после двух соревновательных дней на счету сборной России 15 медалей: 10 золотых, одно серебро и четыре бронзы.