Ксения Собчак впервые открыто прокомментировала слухи о своей беременности. Ведущая была жестка в формулировках.

Ксения Собчак впервые открыто прокомментировала слухи о своей беременности. Ведущая была жестка в формулировках.Не успела общественность обсудить шутку Максима Виторгана, которая ясно дала понять, что Ксения Собчак не ждет второго ребенка, как впервые достаточно прямо о ситуации высказалась своя ведущая. Она заговорила об этом, обсуждая информацию про интересное положение своей подруги, актрисы Виктории Толстогановой.На своем telegram-канале Ксения Собчак выложила скриншот с новостной заметкой о том, что 46-летняя Виктория Толстоганова готовится к рождению четвертого ребенка. "Вика! Сочувствую! Вроде позавчера виделись, выпивали и ты не была беременной от слова СОВСЕМ🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировала она этот слух."Как же достали эти охотники за чужой беременностью", – добавила она, наконец решив прокомментировать аналогичные сплетни, которые ходили уже по поводу ее самой."Пару месяцев назад я тоже вначале была беременной,потом,когда беременность затянулась(но журналисты же не могут быть неправы, правда ведь?) "сделала аборт" от любовника, и тд и тп", – пересказала она самую дикую интерпретацию свой семейной жизни с Максимом Виторганом.Собчак объяснила, почему так остро отреагировала на сообщения журналистов по поводу своей подруги. Она заметила, что Виктория Толстоганова – актриса, и количество предложений о работе для нее напрямую зависит от подобных сообщений."Я желаю Вике стать еще раз мамой, если она этого захочет, но сейчас это не так!!! Уймитесь уже,а то совсем поесть на ночь нельзя с вами...", – заключила она. То есть животик, в который так пристально вглядывались поклонники и светские хроникеры, оказался результатом поздних приемов пищи Ксении Собчак, а не признаком скорого пополнения в семействе.