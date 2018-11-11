Сотрудники полка выражают Ивану Арсентьеву самую искреннюю благодарность за его великое дело и от лица всего полка душевно поздравляют его с Днем сотрудников внутренних дел...

10 ноября в День сотрудникa внутренних дел заместитель командира полка по работе с личным составом подполковник полиции Вячеслав Городенко от лица всего 2-ого оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве поздравил почетного 92-летнего члена совета ветеранов полка полиции Ивана Арсентьева и вручил ему подарки в честь этого праздника.Ветеран Великой Отечественной войны Иван Арсентьев родился 27 мая в 1926 году в Воронежской области. В возрасте 17 лет был призван в Армию вместе с двумя старшими братьями. После месяца «учебки» Иван Петрович был отправлен на фронт в г. Сталинград (Волгоград) в составе 20 стрелковой дивизии войск НКВД позднее переданной в состав Красной армии. По пути на фронт началась бомбёжка поезда, Иван Петрович и его товарищи укрылись в овраге и просидели там до утра, пока не подоспела помощь. Утром оставшихся живых солдат поместили в приехавший товарный состав и повезли дальше, по прибытии на место солдат поселили в казармы с двухэтажными нарами. На тот момент Сталинград был уже освобожден.Свою деятельность на фронте Иван Петрович описывает так: «Мы охраняли электростанцию, во время дежурства не разрешалось ни на минуту оставлять пост, техники не было, передвигались на автомобилях, которые работали на дровах».День победы Иван Петрович встретил в Сталинграде. До 1950 г. Служил в Советской армии, после был демобилизован. После демобилизации поступил служить в органы внутренних дел г. Москвы, где отучился и поступил на должность милиционера-водителя. Прослужил в милиции до 1975 года.Встреча с Арсентьевым Иваном Петровичем проходила в г. Щербинка Московской области, где ветеран проживает на данный момент.Сотрудники полка выражают самую искреннюю благодарность за его великое дело и от лица всего полка душевно поздравляют Ивана Петровича с Днем сотрудников внутренних дел, желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!2-й оперативный полк ГУ МВД России по г. Москве