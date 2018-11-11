В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели учебного заведения.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних, действующие сотрудники и ветераны ОМВД России по Петушинскому району организовали урок мужества для студентов Петушинского промышленно-гуманитарного колледжа.В мероприятии приняли участие начальник ОМВД России по Петушинскому району подполковник полиции Вадим Кротков, личный состав Отдела, представители Совета ветеранов при ОМВД, а также Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Петушинского района, студенты и преподаватели учебного заведения.Открыл мероприятие председатель Совета ветеранов при ОМВД Сергей Гусаров. Обращаясь к собравшимся, Сергей Александрович отметил важность мероприятий по увековечиванию памяти российских воинов, отдавших свою жизнь во славу нашего Отечества.Перед собравшимися выступил ветеран ВОв и ОВД Анатолий Васильевич Гаврилов, рассказавший о героической судьбе Петушинского ополчения. Анатолий Васильевич поблагодарил студентов за бережное отношение к памяти героев и не скрывал своей радости по поводу появления памятника ополченцам, который был открыт в начале октября у здания Петушинского промышленно-гуманитарного колледжа.Продолжилось мероприятие церемонией вручения благодарностей за активное участие в профилактических мероприятиях, проводимых правоохранителями. Начальник ОМВД России по Петушинскому району подполковник полиции Вадим Кротков в торжественной обстановке поблагодарил всех, кто оказывает содействие полиции, внося свой вклад патриотическое воспитание подрастающего поколения и в общее дело охраны правопорядка.Учащиеся колледжа, в свою очередь, отметили важность взаимодействия с правоохранителями и задали вопросы, касающиеся службы в разных подразделениях полиции и поступления в ведомственные вузы.Завершился «Урок мужества» торжественной закладкой в основание памятника народным ополченцам земли, привезенной с полей сражений.