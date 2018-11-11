Один из ближайших и старейших сподвижников покойного Олега Табакова Александр Стульнев подписал заявление об уходе с должности директора Табакерки по собственному желанию. В театральной среде поговаривают, что это решение было принято им не вполне самостоятельно.

Один из ближайших и старейших сподвижников покойного Олега Табакова Александр Стульнев подписал заявление об уходе с должности директора "Табакерки" по собственному желанию. В театральной среде поговаривают, что это решение было принято им не вполне самостоятельно.Александр Стульнев был директором театра "Табакерка" с 1997 года и по праву может считаться одним из самых верных и давних сподвижников Олега Табакова. Однако спустя девять месяцев после смерти прославленного режиссера он принял решение покинуть свой пост.В театральной среде поговаривают, что это решение Александр Стульнев принял не самостоятельно, передает telegram-канал "Закулиска". Подробностей происходящего в руководстве театра не сообщается. Однако публика шепчется, дескать новый художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков нацелен на реформы, что и приводит к недопониманию, а подчас и конфликтам.Напомним, Владими Машков стал художественным руководителем "Табакерки "23 апреля, заменив на этом посту Олега Табакова. Владимир рассказал о своих первых действиях на новом поприще: "Я смотрю спектакли, работаю с актерами, начинаем что-то репетировать. Хоть меня и не было в этом театре десять лет, я никогда не выпадал из его жизни. Там работают люди, которых я знаю очень давно. Да, мы все изменились за долгое время, но это родное мне место, и я не чувствую никакого дискомфорта. А только ощущаю ответственную радость за то, что мы должны сделать что-то интересное".После этого в театре начались стремительные перемены. Вдова Олега Табакова Марина Зудина теперь – просто приглашенная актриса. Она призналась, что после ухода мужа почти полностью перестала общаться с Владимиром Машковым. "Нет особых поводов", – дипломатично заметила она.