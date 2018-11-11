Здание Киевского вокзала проверяют кинологи с собаками. Перед этим правоохранительными органами было получено анонимное сообщение об угрозе взрыва.

Здание Киевского вокзала проверяют кинологи с собаками. Перед этим правоохранительными органами было получено анонимное сообщение об угрозе взрыва, передает ТАСС.По словам источника в органах охраны правопорядка, эвакуация людей из здания не проводилась. Вокзал работает в обычном режиме.На днях из-за сообщений о взрывном устройстве прошла эвакуация на железнодорожном вокзале Аточа в испанском Мадриде. Тревога оказалась ложной. В тот же день в Барселоне из-за подозрения о наличии взрывного устройства было прервано движение поездов с вокзала Сантс.