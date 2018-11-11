Автобус оказался на трамвайных путях после того, как увернулся от легкового автомобиля, остановившегося, чтобы пропустить пешеходов на зебре. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Утром в воскресенье, 11 ноября, водитель автобуса сумел уклониться от столкновения – инцидент, произошедший на улице Малахова в Барнауле, попал в объектив регистратора очевидца.На записи видно, что легковой автомобиль затормозил перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода.Автобус с пассажирами, двигавшийся следом, начал торможение. Судя по всему, водитель понял, что не успевает своевременно остановиться и свернул влево.В итоге маршрутное транспортное средство избежало столкновения и "финишировало" на трамвайных путях.По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.