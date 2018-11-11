На улице Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген потушен пожар одноэтажном металлическом ангаре. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 4:48 в воскресенье, 11 ноября.

На улице Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген потушен пожар одноэтажном металлическом ангаре. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 4:48 в воскресенье, 11 ноября.Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, на площади около 50 квадратных метров произошло частичное обрушение кровли. По сообщению на сайте столичного управления МЧС, в 6:36 пожар был локализован, а в 8:30 минут — ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.