Ранее судимый местный житель похищал и сдавал в пункт приема кухонный инвентарь.

В октябре текущего года в ОМВД России по Судогодскому району обратились владельцы дачных участков, сообщившие о хищении из их дачных домов металлической кухонной утвари. По фактам хищения имущества были возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и задержан подозреваемый, ранее судимый 20-летний местный житель. Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что часть похищенного оставлял для личного пользования, а остальное сдавал в пункт приема лома.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности.