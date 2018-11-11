Президент России Владимир Путин прибыл с кратким рабочим визитом в Париж, где проходят мероприятия в честь юбилея Компьенского перемирия. Это соглашение о прекращении боевых действий, подписанное 11 ноября 1918 года, положило конец четырем годам сражений на полях Первой мировой войны.

Президент России Владимир Путин прибыл с кратким рабочим визитом в Париж, где проходят мероприятия в честь юбилея Компьенского перемирия. Это соглашение о прекращении боевых действий, подписанное 11 ноября 1918 года, положило конец четырем годам сражений на полях Первой мировой войны.Самолет президента России сел в международном аэропорту Шарля де Голля, передает ТАСС. Оттуда Путин на новом отечественном лимузине Aurus отправился на торжественные мероприятия.Первое из них состоится у Триумфальной арки, где находится могила Неизвестного солдата. Там выступит президент Франции Эммануэль Макрон и состоится военная церемония, а также театрализованное представление.Затем высокие гости — около 50 глав государств и правительств со всего мира — проследуют в Елисейский дворец, где запланирован рабочий ланч от имени президента Франции. Там президенты и главы делегаций смогут пообщаться друг с другом в удобном им формате.Путин и другие лидеры посетят пленарное заседание Парижского форума мира, также в ходе визита в Париж российский президент возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны. Рабочий визит Владимира Путина во Францию ограничится одним днем.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, формат мероприятий не предполагает отдельных двусторонних встреч в графике Путина, однако не исключены краткие контакты "на ногах" с другими лидерами. В их числе и президент США Дональд Трамп, в разговоре с которым Путин, как ожидается, затронет вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в российской делегации.