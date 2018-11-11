В Суздальском районе автомобиль Kia Rio врезался в Toyota Land Cruiser 200

В Суздальском районе автомобиль Kia Rio врезался в Toyota Land Cruiser 20013-летний мальчик погиб в результате столкновения автомобилей Kia Rio и Toyota Land Cruiser 200 в Суздальском районе Владимирской области.Авария произошла 10 ноября около 21:30 на автодороге Владимир — Юрьев-Польский. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался во внедорожник.В результате происшествия серьезные травмы получили водитель автомобиля Kia и его пассажир — 13-летний мальчик. Врачам не удалось спасти ребенка, он скончался в больнице.Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится расследование.