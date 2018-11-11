Мощный взрыв потряс утром 10 ноября 1996 года одно из кладбищ на юге Москвы. У могилы известного воина-афганца собрались его друзья и однополчане. С момента убийства Михаила Лиходея прошло ровно два года, но помянуть своего соратника пришедшие к месту его успокоения так и не смогли: в могиле было спрятано взрывное устройство.

Мощный взрыв потряс утром 10 ноября 1996 года одно изкладбищ на юге Москвы. У могилы известного воина-афганца собрались его друзья иоднополчане. С момента убийства Михаила Лиходея прошло ровно два года, нопомянуть своего соратника пришедшие к месту его успокоения так и не смогли: вмогиле было спрятано взрывное устройство.День милиции 10 ноября выдался в тот год прохладным ипасмурным. Пришедшим на Котляковское кладбище казалось, что на улице стоят ужезимние морозы. У могилы убитого в 1994 году в своем доме главы Фонда инвалидоввойны в Афганистане Михаила Лиходея собралось много народу, всего около 150человек: его друзья-однополчане, соратники, родные... Среди них был и новыйруководитель фонда Сергей Трахиров.Самодельное взрывное устройство мощностью около пятикилограммов тротила было закопано в могиле и расположено таким образом, чтобывзрывная волна, отразившись от поверхности обелиска, нанесла максимальный ущербсобравшимся. Позже эксперты выяснили, что на кладбище сработало безоболочноевзрывное устройство фугасного типаКогда люди встали вокруг могилы и начали произносить речи, прогремелвзрыв. На месте скончались 14 человек и более 30 получили ранения. Средипогибших оказались Трахиров и вдова Лиходея – Елена Краснолуцкая, финансовыйдиректор фонда. Взрывная волна разбросала осколки вокруг на 70 метров. Вблизлежащих домах задрожали стекла, а на месте взрыва осталась воронка глубинойполтора, и шириной до двух с половиной метров.Организатором взрыва суд признал первого руководителяРоссийского фонда инвалидов войны в Афганистане Валерия Радчикова и двух воинов-афганцевАндрея Анохина и Михаила Смурова. Через четыре года Верховный суд оправдал Радчикова,а год спустя он разился в странной аварии на Минском шоссе. Анохин исчез внеизвестном направлении и в итоге только в 2003 году он был приговорен к 14годам колонии за организацию взрыва у могилы Лиходея.Причиной разборок среди воинов-афганцев, как не труднодогадаться, были большие деньги и контроль за сферами влияния. В 90-е годы государствощедро финансировало общественные и коммерческие организации и фонды, связанныес воинами-интернационалистами. Им предоставлялись налоговые и другие льготы,что привело к неминуемой криминализации.В итоге руководство Российского фонда инвалидов войны вАфганистане накопило в виде банковских счетов и различного рода недвижимости десяткимиллионов долларов. Понятно, что часть средств,выделяемых на социальную реабилитациюинвалидов, просто-напросто разворовывалась.Одним из создателей фонда был бывший десантник ВалерийРадчиков, потерявший в Афганистане обе ступни. В августе 1992 он был избранпредседателем фонда, но через год смещен по инициативе своего заместителяМихаила Лиходея, подполковника, лишившегося в 1986 году на Афганской войне ногии глаза.Лиходей обвинил Радчикова в отмывании через фонд бандитскихденег и растрате и стал привлекать внимание правоохранительных органов кдеятельности фонда. Радчиков своего смещения не признал и с верными ему людьмифактически создал альтернативную организацию с тем же названием.Между ними развернулась борьба за таможенные льготы,предоставляемые государством для инвалидов афганской войны, ну а дальше – началасьцепочка преступлений, характерных для той эпохи. Закончилось все в конце 90-х,когда организаторы и руководство фондов перестреляли друг друга, а низшийсостав перешел в цивилизованный бизнес.