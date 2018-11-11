В Республике Хакасия, где в воскресенье, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы региона, открылись все 388 избирательных участков.

В Республике Хакасия, где в воскресенье, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы региона, открылись все 388 избирательных участков.Как сообщалось, проведение второго тура голосования с единственным участником, выдвинутым КПРФ депутатом горсовета Абакана Валентином Коноваловым, стало возможным из-за того, что три кандидата, в том числе, экс-глава Хакасии Виктор Зимин, отказались от участия в избирательной кампании. Для победы кандидату на пост главы республики необходимо набрать более 50 процентов принявших участие в голосовании, напоминает ТАСС.В первом туре выборов, состоявшемся 9 сентября в Единый день голосования, действующий на тот момент глава региона Виктор Зимин набрал 32,42 процента голосов, уступив Валентину Коновалову, получившему 44,81 процента.Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья за два дня до объявления даты проведения второго тура голосования, спустя некоторое время он ушел в отставку, а врио главы региона был назначен заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев. Позднее свои кандидатуры сняли другие участники первого тура голосования — Андрей Филягин ("Справедливая Россия") и Александр Мяхар (Партия Роста).