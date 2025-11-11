Сотрудники МКУ «Зеленый город» начали высадку тюльпанов. Всего до наступления первых заморозков в областной столице планируется высадить более 27 тысяч луковиц. При выборе сорта тюльпанов

Сотрудники МКУ «Зеленый город» начали высадку тюльпанов. Всего до наступления первых заморозков в областной столице планируется высадить более 27 тысяч луковиц. При выборе сорта тюльпанов были учтены многие нюансы, в том числе погодные условия региона. Галина Зеленцова, зам. директора МКУ «Зеленый город» Тюльпаны сорта «Седов», вида «Триумф», этот вид луковиц относится к 3 классу зимостойкости.