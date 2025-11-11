Теперь район носит статус муниципального округа.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области завершил масштабные преобразования в рамках нового Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Главным изменением стала одноуровневая система местного самоуправления – теперь район носит статус муниципального округа. Как рассказал депутат Игорь Игошин, реорганизация успешно завершена, избраны новые депутаты и глава округа.Несмотря на смену статуса, основные задачи остаются неизменными – повышение качества жизни населения. Эти вопросы стали центральной темой обсуждения во время региональной недели, когда округ посетил представитель власти. Совместно с главой округа Алексеем Кабенкиным были намечены многочисленные планы. В приоритете – ремонт сельских и межмуниципальных дорог, поддержка в капитальном ремонте и строительстве новых социальных объектов, а также модернизация жилищно-коммунального хозяйства.Уже есть конкретные примеры успешной совместной работы. Среди них – новый Дом культуры в селе Уляхино и открытое в этом году новое здание пищеблока на 100 мест в Добрятинской школе.«Десятки лет мы работаем и сегодня движемся рука об руку вместе, смотрим, как говорится, в одном направлении», — об этом рассказал Игорь Игошин в соцсетях.Также проведена реставрация памятника героям-курловчанам, павшим в борьбе с фашизмом, в городе Курлово. Не осталась без внимания и поддержка местных заводов в непростые времена.