Диагноз «сахарный диабет» может звучать пугающе, однако паниковать не стоит. В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом главный внештатный эндокринолог Минздрава Владимирской области Наталья Маврычева рассказала об особенностях этого заболевания и способах его эффективного контроля.СТАТИСТИКА НЕУМОЛИМАВо Владимирской области почти 60 тысяч пациентов столкнулись с этим заболеванием. И это лишь верхушка айсберга – те, кто обратился за помощью и находится под наблюдением. Реальное число заболевших значительно больше из-за высокой доли невыявленных случаев.Наиболее распространены первый и второй типы сахарного диабета. Первый тип, инсулинозависимый, чаще развивается в молодом возрасте, до 40 лет, и характеризуется полным прекращением выработки инсулина. Лечение в этом случае только одно – заместительная инсулинотерапия. Второй тип диабета, как правило, развивается после 40 лет на фоне избыточного веса или ожирения, часто протекает бессимптомно. Лечение начинается с таблеток, а при истощении резервов поджелудочной железы может потребоваться инсулинотерапия.Предрасположенность ко второму типу диабета – наследственная, поэтому лучше всего поинтересоваться у своих родственников о наличии в роду этого заболевания. В случае если таковые найдутся, нужно регулярно контролировать уровень сахара в крови.Для самоконтроля удобно использовать компактные глюкометры, работающие от батареек и определяющие уровень сахара по тест-полоскам. Такой прибор полезен в каждой семье, особенно если есть факторы риска.БЕЗ СИМПТОМОВСахарный диабет коварен тем, что может долгие годы протекать бессимптомно, никак себя не проявляя. Не стоит полагаться на интернет-диагностику по симптомам – это приведёт к выявлению болезни на поздних стадиях. Единственный надёжный способ – регулярные профилактические осмотры и диспансеризация с обязательным анализом крови на глюкозу.Неконтролируемый уровень сахара в крови (норма – от 3,3 до 5,5 ммоль/литр) влечёт за собой серьёзные осложнения. Если ваши показатели выше нормы, не игнорируйте это! Немедленно обратитесь к эндокринологу или терапевту для назначения дополнительных исследований.ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА – ЭТО РЕАЛЬНОЕсли вы предрасположены к этому заболеванию, следите за питанием с молодости, контролируйте вес. Ограничьте или исключите кондитерские изделия, сладкие фрукты в больших количествах, картофель. Употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой: листовые салаты, зелень, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, все виды капусты.Физические нагрузки – важная составляющая профилактики и лечения диабета, а также ожирения. Внесите активность в повседневную жизнь: ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, паркуйте автомобиль дальше от места назначения. Используйте возможности для движения, чтобы сохранить здоровье. Регулярные профилактические осмотры позволят предотвратить или значительно замедлить развитие осложнений.