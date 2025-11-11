Этот кабинет — настоящая мастерская речи. Логопед-дефектолог Аля поможет с формированием полноценной речевой деятельности: вербальных и невербальных компонентов. Программы рассчитаны для

Этот кабинет — настоящая мастерская речи. Логопед-дефектолог Аля поможет с формированием полноценной речевой деятельности: вербальных и невербальных компонентов. Программы рассчитаны для детей от 2,5 до 16 лет. Специалист подчеркивает, есть определенные «красные флаги», при которых точно нужно прийти на занятия. Записать ребенка к логопеду надо, если в 2-3 года он почти не говорит, общается жестами,