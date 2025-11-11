Дополнительно запретят парковку автомобилей.

Изменения в схеме дорожного движения произойдут в микрорайоне Веризино на улице Куйбышева, рядом с образовательным центром № 1. Участок дороги от дома № 5-ж до дома № 5-и станет односторонним. Дополнительно запретят парковку автомобилей вдоль улицы, от дублера Куйбышева до дома № 5-ж.Такие меры приняли специально для удобства и безопасности школьников и воспитанников детского сада. Руководитель жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Еропов , что новое регулирование позволит избежать выездов на встречную полосу и упростит подъезд к учебным заведениям.Благодаря новому порядку транспорт перестанет создавать пробки и затруднять доступ к пешеходным зонам. Дети смогут спокойно входить в здание школы прямо с тротуара, минуя оживленную улицу.Необходимые предупреждающие знаки уже установили, но временно их трудно заметить. Окончательно новые правила заработают в ноябре после утверждения соответствующих документов администрацией города.