Житель Владимирской области оформлял на покойного дядю кредиты через мобильное приложение.

Потеря близкого человека для многих непростое испытание: горе, хлопоты, бумаги... Но для жителя города Курлово Владимирской области это трагическое событие стало лишь возможностью для легкой наживы. Вместо того чтобы скорбеть, 22-летний племянник умершего буквально на следующий день после его смерти взял телефон покойного и... оформил на него кредит. Так началась история, которая в итоге привела «предприимчивого» родственника и его приятеля на скамью подсудимых. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Циничная схема: первые 40 тысячВсе началось с того, что дядя одного из обвиняемых работал вахтовым методом в городе Пушкин, где и скончался. Его вещи, среди которых был и мобильный телефон, родственники привезли в Гусь-Хрустальный район. Для 22-летнего парня гаджет покойного стал не памятью, а инструментом для мошенничества.Он, недолго думая, через мобильное приложение банка оформил на своего умершего родственника кредит на 41 тысячу рублей. Деньги поступили на счет, но молодой человек на этом не остановился. Он быстро перевел их на банковские карты своей матери и знакомой, а после просто потратил на свои нужды, подробности в прокуратуре региона.В игре появляется напарникПолучив первые «легкие» деньги, мошенник решил не останавливаться. На следующий день он пришел к своему 23-летнему приятелю и поделился с ним «гениальной» схемой. Суть была проста: оформлять кредиты на покойного и выводить деньги на свои счета. Приятель согласился присоединиться и предоставил реквизиты своей карты.Действуя в сговоре, с 23 января по 1 февраля 2025 года они похитили у банка в общей сложности более 400 тысяч рублей. Казалось, схема работает безотказно.Аппетит приходит во время еды: покушение на 1,4 миллионаАферисты вошли в азарт и решились на более крупную сумму. С 6 по 16 февраля предприимчивый племянник в одиночку продолжил штурмовать банковскую систему. С того же телефона умершего он направил несколько заявок на получение новых кредитов. На этот раз общая запрашиваемая сумма была просто астрономической — более 1,4 миллиона рублей.К счастью, здесь его ждала неудача. Банк, видя образовавшуюся на счете покойного задолженность, разумно отклонял все новые запросы. Попытка мошенничества в особо крупном размере была пресечена.Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд. Молодым людям инкриминируют мошенничество в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере.Эта история — , когда молодые люди во Владимирской области идут на преступления против близких или просто ради легкой наживы. Так, в Гусь-Хрустальном 17-летний внук, которому дед доверил 1,4 миллиона рублей для оформления вклада на лечение, попросту прогулял эти деньги. Он закрыл вклад и за полгода потратил более 1,3 миллиона на технику, донаты и развлечения. Обман вскрылся, когда пенсионер пришел в банк за своими сбережениями.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .