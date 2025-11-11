Скоро его дело с обвинительным заключением уйдет в суд.

Глава Владимира Дмитрий Наумов скоро отправится под суд. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. В СУ СК РФ и УФСБ по регионуПо данным следствия, в ноябре 2023 года к Наумову обратились двое мужчин из Подмосковья. Они хотели «решать вопросы» в похоронном бизнесе Владимира, а глава города им в этом подсобил. Согласно материалам дела, мэр помог этим товарищам занять руководящие посты в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами». Мало того, был издан нормативный акт, который, ограничивал других ритуальщиков в сфере ритуального бизнеса.За такие «услуги» с октября 2024 по март 2025 года Наумов получил взятку в три захода, причем прямо в здании администрации или рядом с ним.«Взятка была получена тремя частями от заместителя директора Центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 млн рублей», — рассказали в СУ СК РФ по региону.Следователи уже наложили арест на 1,3 миллиона рублей наличкой и драгоценностями, изъятыми при обысках. А еще «под раздачу» попал автомобиль за 4,3 миллиона, оформленный на супругу Наумова. Дело это, кстати, началось с материалов ФСБ и «всплыло» в ходе расследования мошенничества в ритуальном бизнесе.«Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в ходе следственных действий дал признательные показания», — уточнили в УФСБ по региону.Скоро дело с обвинительным заключением уйдет в суд. А что до взяткодателей и остальных одиннадцати фигурантов – они тоже проходят по делу о мошенничестве, и расследование там еще не закончено. Один из них, замдиректора «Центра управления городскими дорогами», уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.