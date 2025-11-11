Преображение скверов и парков прошло в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В трех малых городах Владимирской области — Покрове, Меленках и Александрове — завершились работы по благоустройству общественных пространств. Преображение скверов и парков прошло в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в правительстве области.В Покрове теперь по-новому сияет обновленный Сквер Памяти. Центральным элементом обновленной территории стала светящаяся звезда — символ вечного подвига и мужества, которая теперь встречает гостей у входа. Подрядчики уже уложили новые дорожки и тротуары, а в ближайшее время в сквере установят и новые лавочки.В Меленках жители получили новое место притяжения — «Сквер по улице Комсомольской». На первом этапе благоустройства строители укрепили берег реки Меленка, проложили прогулочные дорожки из брусчатки и разбили уютные зоны отдыха. Сквер полностью оснастили системой освещения и видеонаблюдения, установили лавочки и урны, а также высадили много зелени.А в Александрове на месте пустующего участка на улице Маяковского создали современную площадку для активного досуга. Теперь здесь работают детская игровая площадка, спортивная зона с уличными тренажерами и установлены малые архитектурные формы для отдыха.