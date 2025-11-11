Проводы состоялись на кладбищах родных населенных пунктов.

Сразу три траурных церемонии прощания с погибшими в зоне спецоперации прошли во Владимирской области.Один из бойцов, ефрейтор из Меленковского района, погиб 19 октября 2025 года, выполняя боевую задачу. 8 ноября его похоронили на сельском кладбище в Бутылицах. Солдат служил стрелком мотострелкового отделения.Другого жителя региона, участвовавшего в операции, похоронили в Киржаче 7 ноября. Он погиб в сентябре 2024 года, честно исполняя свой воинский долг.Третье похороны состоялись 5 ноября в Камешковском районе. Военнослужащий из поселка имени Максима Горького прошел срочную службу в Военно-Морском флоте, а затем добровольно отправился на фронт. Он выполнял роль заряжающего танкового взвода и пал смертью храбрых при выполнении боевых заданий.Проводы состоялись на кладбищах родных населенных пунктов, собрав сотни скорбящих близких и друзей.