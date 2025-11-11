Студентка Владимирского государственного университета Елизавета Репина стала лауреатом VI Всероссийской общественной премии «Гордость нации» за вклад в этнокультурное развитие и

Студентка Владимирского государственного университета Елизавета Репина стала лауреатом VI Всероссийской общественной премии «Гордость нации» за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Её научно-исследовательская работа, направленная на сохранение уникального белокаменного наследия, получила высокую оценку на федеральном уровне. Об этом поделились в облправительстве. Елизавета Репина ранее заняла первое место в номинации «Поколение Ум» на