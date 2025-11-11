Движение по дороге возле новой школы в Веризино станет односторонним. Речь идет об этой проезжей части – она находится между школой и детским садом № 19. Главная задача – сделать подъезд

Движение по дороге возле новой школы в Веризино станет односторонним. Речь идет об этой проезжей части – она находится между школой и детским садом № 19. Главная задача – сделать подъезд более удобным и ослабить эффект от образующейся здесь по утрам пробки. Дмитрий Еропов, и.о. начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира Администрацией города запланированы мероприятия