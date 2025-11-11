Владимирский Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Дмитрия Наумова. Он предстанет перед судом. Глава города обвиняется в получении взятки в особо крупном

Владимирский Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Дмитрия Наумова. Он предстанет перед судом. Глава города обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Из материала управления СКР по Владимирской области : «Следствием установлено, что в ноябре 2023 года к обвиняемому обратились двое жителей Московской области. Фигурант вступил с ними в сговор, пообещав