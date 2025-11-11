О возможном загрязнении реки биологическими отходами мы сообщали ранее. Пекша протекает по территориям трёх районов во Владимирской области: Юрьев-Польского, Кольчугинского и

О возможном загрязнении реки биологическими отходами мы сообщали ранее. Пекша протекает по территориям трёх районов во Владимирской области: Юрьев-Польского, Кольчугинского и Петушинского. Возле деревни Троица Кольчугинского района произошла массовая гибель рыбы – плотвы, щуки, жереха, голавля, окуня. Природоохранная прокуратура провела проверку. Из материала прокуратуры области: По результатам лабораторных исследований обнаружено прямое токсическое действие ряда загрязняющих