Служба занятости населения Владимирской области стала серебряным призёром IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости, заняв вторые места в двух номинациях. Конкурс является частью федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в облправительстве. В категории «Лучший кадровый центр второго уровня» второе место занял Кольчугинский филиал, который продемонстрировал соответствие высоким стандартам бренда «Работа