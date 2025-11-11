Дороги оказались разбитыми сразу после ремонта.

В Александровском районе Владимирской области несколько участков дорог, отремонтированных за последние три года, снова пришли в негодность. При этом муниципальные заказчики не всегда вовремя предъявляли претензии подрядчикам по гарантии. ПодробностиВедомство нашло 6 таких участков, по которым не велась надлежащая претензионная работа. По результатам проверки были внесены представления в МКУ «УЖКХ» Александровского района и орган местного самоуправления. Эти представления были рассмотрены и признаны обоснованными, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.В настоящее время подрядчики уже приступили к устранению дефектов дорожного покрытия.