Владимирский областной суд признал вину двух мужчин, причастных к созданию крупной сети производства и сбыта наркотиков. Они обвиняются в изготовлении более 60 килограммов синтетических препаратов, предназначавшихся для дальнейшей продажи.Суд установил, что преступники действовали в составе организованной группы. Осенью прошлого года они арендовали дом в деревне Ивашево Киржачского района и оборудовали его лабораторией для изготовления наркотиков. Полученное вещество планировалось сбыть в соседние регионы, в прокуратуре.В феврале 2025 года правоохранительные органы пресекли преступную деятельность, арестовав подозреваемых и изъяв крупную партию наркотиков, а также химические вещества и инструменты для их приготовления.Осужденным присудили сроки заключения: одному дали 15 лет тюрьмы, другому — десять лет. Оба отправятся отбывать наказание в колонии строгого режима. Автомобиль Kia Sportage, использованный в преступлениях, передан государству.Решение суда пока не вступило в силу, возможны апелляционные жалобы сторон.