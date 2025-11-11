В ближайшие дни высадят около 27 тысяч луковиц тюльпанов, устойчивых к условиям русской зимы.

Во Владимире сотрудники муниципального учреждения «Зеленый город» заняты посадкой тюльпанов на городских клумбах. Заместитель директора Галина Зеленцова , что в ближайшие дни высадят около 27 тысяч луковиц тюльпанов, устойчивых к условиям русской зимы.Она уточнила, что выбранный сорт отличается ярким цветом и способностью выдерживать температуру до минус 40 градусов. Первые цветы распустятся в мае будущего года.Высадка начнется с Патриотического сквера на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Специалисты планируют посадить здесь 7 тысяч луковиц. Остальные распределят по разным частям города.