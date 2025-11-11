За этот год уже произошло 28 аварий с участием пьяных водителей, что превышает прошлогодний показатель на семь случаев.

В минувшие выходные в столице Владимирской области сотрудники Госавтоинспекции провели операцию по борьбе с нетрезвым вождением. Рейд завершился задержанием шести водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.Начальник городской инспекции констатировал ухудшение обстановки: за этот год уже произошло 28 аварий с участием пьяных водителей, что превышает прошлогодний показатель на семь случаев, в пресс-службе УМВД.В ходе специального рейда стражи порядка проверили более 280 транспортных средств. Помимо шести пьяных водителей, полицейскими были пойманы трое автолюбителей, сидевших за рулем без водительских прав. Одним из них оказался несовершеннолетний парень.Так, поздним вечером 8 ноября инспекторы задержали молодую женщину, которая вела машину марки Nissan в нетрезвом виде по Судогодскому шоссе. Позднее ночью, примерно в 23:00, сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль в микрорайоне Коммунар. Его водитель оказался мужчиной, содержание этанола в организме которого оказалось вдвое выше нормы.Административные материалы по обоим случаям переданы в суд. Для подростков, задержанных за езду без прав и в нетрезвом виде, материалы отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейших разбирательств.