Вечером 10 ноября на улице Лакина в городе Владимире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Водитель автомобиля «Ситроен» не смог удержать безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Рено». Произошло резкое столкновение, после которого «Рено» резко повернуло на дорогу и создало препятствие для других транспортных средств, подробности в УМВД по региону.В результате этой цепи событий «Рено» врезалось в припаркованный грузовой автомобиль «Луидор» с прицепом «Шмитц», а также зацепило микроавтобус «Газель», двигавшийся в правом ряду. Мощный удар привел к сильным механическим повреждениям всех четырех машин.Пострадавших в результате происшествия нет, но ситуация потребовала вмешательства сотрудников Госавтоинспекции и специализированных служб. Причины аварии уточняются, расследование продолжается.