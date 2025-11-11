ДТП случилось 10 ноября, в 20.18, возле дома № 197 на улице Лакина. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 51-летний водитель «Ситроен» не выдержал безопасную дистанцию до

ДТП случилось 10 ноября, в 20.18, возле дома № 197 на улице Лакина. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 51-летний водитель «Ситроен» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Рено». А дальше началась цепная реакция. «Ситроен» влетел в «Рено». От удара «Рено» развернуло и выбросило в стоящий грузовик «Луидор» с полуприцепом и движущуюся