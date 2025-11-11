Погодные условия позволяют специалистам МКУ «Зелёный город» высаживать тюльпаны в городские клумбы. Заместитель директора предприятия Галина Зеленцова отметила, что в осенний период

Погодные условия позволяют специалистам МКУ «Зелёный город» высаживать тюльпаны в городские клумбы. Заместитель директора предприятия Галина Зеленцова отметила, что в осенний период запланирована высадка порядка 27 тысяч луковиц тюльпанов на нескольких городских локациях. Выбранный сорт имеет яркий сочный цвет и прочный стебель. Эти тюльпаны морозостойкие. Они способны выдержать зиму с температурой до минус 40 градусов.