С 3 по 9 ноября к врачам за медицинской помощью обратились 6 770 владимирцев, 1 846 из них – в областном центре. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости снизился на 19,7 %. Причём меньше стали болеть пациенты всех возрастных групп. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области провели 574 исследования. Обнаружены вирусы негриппозной этиологии: риновирусы,