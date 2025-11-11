Всего 56 рабочих дней за весь холодный сезон.

Жителей Владимирской области и всей России ждет уникальная зимняя сессия трудовой активности: всего 56 рабочих дней за весь холодный сезон. Это самый короткий показатель рабочей зимы за последние два десятилетия, ТАСС.Так получилось потому, что новогодние праздники сильно увеличатся: с 1 по 11 января россияне получат официальную возможность не ходить на работу. Добавьте сюда выходной день накануне Нового года — 31 декабря 2025 года — и получите общую праздничную неделю длиною в двенадцать дней.Предыдущий аналогичный случай был зафиксирован аж в 2004-2005 годах, когда рабочим пришлось провести на службе ровно столько же дней, сколько ожидает страна в наступающем сезоне. Депутат Государственной Думы, глава профильного комитета Ярослав Нилов выразил надежду, что зимние каникулы позволят людям полноценно отдохнуть и набраться сил.