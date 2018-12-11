Отсутствие реакции зарубежных стран на действия нынешних украинских властей привело к тому, что у Киева оказались развязаны руки для провокации в Керченском проливе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законодатель посетовал, что европейские политики долгое время не хотели брать ответственности за происходящее на Украине.

Отсутствиереакции зарубежных стран на действия нынешних украинских властейпривело к тому, что у Киева оказались развязаны руки для провокации в Керченском проливе. Об этом заявил спикер Госдумы ВячеславВолодин. Законодатель посетовал, что европейские политики долгое время не хотели братьответственности за происходящее на Украине.Поего словам, российские парламентарии доносят позицию Москвы дозарубежных коллег и объясняют суть происходящего. "Крайне важно,все‑таки, чтобы был обмен информацией, чтобы был диалог", – сказалВолодин.СпикерГосдумы напомнил, что не все в Европе поддерживают нынешний украинскийрежим. В пример председатель нижней палаты привел недавние слова главапарламента Словакии Андрея Данко, который , что не доверяетруководству Незалежной.Володинуказал на игнорирование Европы происходящих на Украине событий.Законодатель напомнил, что европейцы предпочли не замечатьгосударственного переворота, разгона парламента, ограниченияполитических свобод, преступлений националистов в Одессе."Асегодня, когда возникло не просто напряжение, а ситуация, поставившаядействующим президентом Украины Европу фактически на грань войны, выищете тех, кто в этом виновен", – посетовал спикер Госдумы.Такжепредседатель нижней палаты затронул ситуацию в Парламентской ассамблееСовета Европы (ПАСЕ). Россия по-прежнему призывает к ликвидациидискриминационной нормы, лишающей национальные делегации права голоса,подчеркнул Володин.Напомним,25 ноября, три судна украинских ВМС вторглись в территориальные водыРоссии. Корабли не реагировали на предупреждения береговой охраны ипредложение принять на борт лоцмана. Позже суда из Незалежнойбыли задержаны и доставлены в порт Керчь. Против нарушителей возбужденыуголовные дела о незаконном пересечении границы. Россия назвалапроизошедшее провокацией, а на Украине ввели военное положение.Провокация была нужна руководству Украины для решения собственные политическихзадач, в том числе переноса президентских выборов, уверен Володин. Граждане Незалежной стали заложниками авантюры руководства своей страны, с сожалением отметил спикер.