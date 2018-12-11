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<a href="http://33live.ru/novosti/11-12-2018-16-peterburgskix-shkolnikov-ploxo-sebya-pochuvstvovali-vo-vremya-zanyatij-v-bassejne.html" target="_blank">16 петербургских школьников плохо себя почувствовали во время занятий в бассейне</a> - В Красном Селе 16 учеников школы №270 почувствовали себя плохо в местном бассейне. Предварительный диагноз – отравление. Один молодой человек оказался на больничной койке, остальных просто обследовали, сообщает агентство Интерфакс.