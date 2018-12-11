В Щелкове загорелась фабрика: в настоящее время с огнем, распространившимся на площадь 800 квадратных метров, борются 30 пожарных и 10 единиц техники. Языки пламени, объявшие двухэтажное здание, в котором находилось производство мебели, в высоту достигают десятков метров.

В подмосковном Щелкове сегодня днем, 11 декабря, загорелась фабрика. В настоящее время с огнем, распространившимся на площадь 800 квадратных метров, борются 30 пожарных и 10 единиц техники.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Алексей Яковлев (@yakin1965) 11 Дек 2018 в 1:32 PSTЯзыки пламени, объявшие двухэтажное здание, в котором находилось производство кухонь, шкафов и столешниц, в высоту достигают десятков метров, а поднимающийся дым виден на расстоянии нескольких километров.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Надежда Серова (@s__nadezhda__s) 11 Дек 2018 в 1:50 PSTГорящее здание фабрики находится на улице Фабричная между рекой Клязьма и городским сквером с памятником "Скорбящая мать".