Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан задержаны 8 человек...

"Оперативниками УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и при участии регионального подразделения Росгвардии по подозрению в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан задержаны 8 человек", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлено, что злоумышленники звонили на мобильные телефоны пожилых людей, проживающих в Юго-Западном округе столицы и, представляясь сотрудниками службы безопасности одной из кредитных организаций, сообщали о попытке хищения с их банковских карт денежных средств. Затем они узнавали у потерпевших номера карт и просили продиктовать цифры, которые приходили им в виде СМС на мобильный телефон. Как только владелец пластиковой карты сообщал данные, с его счета похищались все денежные средства", - рассказала Ирина Волк.Следователями СУ СЧ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Фигуранты подозреваются в более 60 противоправных деяниях, в результате которых потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 10 миллионов рублей. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.При проведении обысков в call-центрах и по местам проживания злоумышленников изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, в числе которых ювелирные украшения, золотые ордена, старинные карманные часы, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов.Предварительное расследование уголовного дела продолжается.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк