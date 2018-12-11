Звезда российского телесериала Екатерина появилась на светском мероприятии в неудачном наряде. Красный брючный костюм Марины Александровой раскритиковали модные эксперты.

Звезда российского телесериала "Екатерина" появилась на светскоммероприятии в неудачном наряде. Красный брючный костюм Марины Александровой раскритиковалимодные эксперты.На прошлой неделе актриса посетила премию журнала "Кинорепортер". Перед журналистами она появилась в черной блузке, брючном костюмекрасного цвета и черных туфлях на каблуке. Образ звезда дополнила золотыми украшениями.Однако наряд понравился далеко не всем.Российский журналист Илья Легостаев считает, что она выбрала слишком яркий цвет, который испортил брючный костюм. "Для такойблагопристойной конструкции, как брючный костюм, выбран совсем неблагопристойный цвет. И именно этот цвет вырви глаз весьма навязчивоподчеркивает, что и сам костюм не идеальный", – утверждает он.Другому фэшн-эксперту Анастасии Бойченко, наоборот, понравился цвет, но она настаивает на том, что пиджак должен быть длинным. "Идея алого костюмахороша, однако если бы в нем были лучше соблюдены пропорции, длинный пиджакзрительно не укорачивал бы ноги", – заявила Бойченко.Ранее призналась в любви к коллеге, актеру Андрею Смолякову. Совместный снимок она опубликовала на своей странице вInstagram. Она поздравила артиста с юбилеем – Смолякову исполнилось 60 лет. Андрей и Марина работают вместе уже более шести лет.Актеры были партнерами в пяти проектах, а именно: "Мосгаз","Палач", "Паук", "Шакал" и "Операция"Сатана".