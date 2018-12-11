Звезда российского телесериала Екатерина появилась на светском
мероприятии в неудачном наряде. Красный брючный костюм Марины Александровой раскритиковали
модные эксперты.
Звезда российского телесериала "Екатерина" появилась на светском
мероприятии в неудачном наряде. Красный брючный костюм Марины Александровой раскритиковали
модные эксперты.
На прошлой неделе актриса посетила премию журнала "Кинорепортер". Перед журналистами она появилась в черной блузке, брючном костюме
красного цвета и черных туфлях на каблуке. Образ звезда дополнила золотыми украшениями.
Однако наряд понравился далеко не всем.
Российский журналист Илья Легостаев считает, что она выбрала слишком яркий цвет, который испортил брючный костюм. "Для такой
благопристойной конструкции, как брючный костюм, выбран совсем не
благопристойный цвет. И именно этот цвет вырви глаз весьма навязчиво
подчеркивает, что и сам костюм не идеальный", – утверждает он.
Другому фэшн-эксперту Анастасии Бойченко, наоборот, понравился цвет, но она настаивает на том, что пиджак должен быть длинным. "Идея алого костюма
хороша, однако если бы в нем были лучше соблюдены пропорции, длинный пиджак
зрительно не укорачивал бы ноги", – заявила Бойченко.
Ранее призналась в любви к коллеге, актеру Андрею Смолякову. Совместный снимок она опубликовала на своей странице в
Instagram. Она поздравила артиста с юбилеем – Смолякову исполнилось 60 лет. Андрей и Марина работают вместе уже более шести лет.
Актеры были партнерами в пяти проектах, а именно: "Мосгаз",
"Палач", "Паук", "Шакал" и "Операция
"Сатана".