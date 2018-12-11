В Сети появилась фотография, на которой Юлию Барановскую схватил за грудь известный ведущий, историк моды Александр Васильев. От удивления звезда Первого канала даже открыла рот.

В Сети появилась фотография, на которой Юлию Барановскую схватил за грудь известный ведущий, историк моды Александр Васильев. От удивления звезда Первого канала даже открыла рот.Вот уже на протяжении многих лет Первый канал транслирует передачу "Модный приговор", суть которой – преображение обычных женщин из серых мышек в эффектных дам посредством смены имиджа. Бессменным ведущим шоу является историк моды. театральный художник Александр Васильев. В разное время ему помогали Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина, Эвелина Бледанс и Юлия Барановская.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Васильев опубликовал несколько фотографий, сделанных во время съемок новогодних выпусков "Модного приговора". Для праздничных программ Надежду Бабкину сделали настоящей королевой – артистка предстала с крупными украшениями и короной, а Эвелина Хромченко получилась настоящей дивой.А вот Юлия Барановская предстала в коротком серебристом платье с необычными рукавами. На одном из фото ведущую сняли вместе с Александром Васильевым. Причем на снимке ведущий смело хватает звезду Первого канала на грудь. Та от удивления раскрыла рот и вытаращила глаза. В комментариях к фото поклонники рассыпались в комплиментах."Александр , как я Вас люблю, с каким чувством Вы все делаете, Спасибо огромное (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Очень люблю и бесконечно уважаю А. Васильева!!!", "А вы, батенька, оказывается хулиган!", "Великолепно! Все красивы и чудесны!", "Красавцы! С наступающим Новым годом! Здоровья счастья благополучия успехов", "Шалунишка!", "К новой студии видимо надо привыкнуть. Замечательная обучающая хорошему вкусу и хорошим манерам передача. Спасибо великолепным ведущим", – высказались подписчики.