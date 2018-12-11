Юрий Дудь неоднократно говорил, за что не любит телевидение. Теперь телевидение расскажет, за что не любит Юрия Дудя. 17 декабря в 23:00 на телеканале ТНТ4 состоится премьера программы Прожарка Юрия Дудя.

Юрий Дудь неоднократно говорил, за что не любит телевидение. Теперь телевидение расскажет, за что не любит Юрия Дудя. 17 декабря в 23:00 на телеканале ТНТ4 состоится премьера программы "Прожарка Юрия Дудя".Самый популярный интервьер России с 500 миллионами просмотров на Youtube-канале захотел показать пример всему шоу-бизнесу – самоиронию можно и нужно тренировать. На шоу "ВДудь" Юрий иногда ставит своих гостей в неловкое положение откровенными вопросами. Теперь его очередь побыть гостем на первом комедийном хейт-шоу "Прожарка", где героев в неловкое положение ставят жесткими шутками.Ведущий Илья Соболев заметил, что "самым сложным для Юрия оказалось выбрать время в своем плотном графике между бритьем висков и поднятием хохолка". Хотя самому Дудю шоу понравилось. "Такие проекты, как "Прожарка", возвращают мою веру в то,что у русских людей все может быть хорошо с самоиронией, – заявил он в интервью "Дни.Ру". В моем представлении, если у человека есть самоирония – он неуязвим. Тренировать эту неуязвимость очень полезно всем. И начинать это делать нужно хотя бы с шуток про простату и онанизм. Это важно и необходимо, чтобы все чувствовали себя гармоничнее, счастливее и просто лучше".Многим кажется, что Дудь излишне раскован, даже дерзок. Мол, простата и онанизм – даже в виде шутки на камеру! – это перебор. И гости "Прожарки" поставят Дудя на место. Например, участник "Comedy Баттл" Филипп Воронин сострил: "Когда у Юры родился ребенок, он под окнами роддома кричал не "Кто?", а"Сколько сантиметров?". Остальные хейтеры – резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили, комики из проектов StandUp и "Открытый микрофон" Иван Усович, Сергей Детков, Валера Артюхов и Вера Котельникова – посмеялись над прической и татуировками Юрия, его рекламными роликами и вспомнили увольнение с телеканала "МАТЧ"Сам Юрий в ответном слове сказал молодым комикам спасибо: "Кто-то же должен делать это на телевидении – носить одежду из "Ашана".